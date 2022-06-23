Onur Bulut'un gözü Galatasaray'da!

Halil için 2.5 istediler

Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla transfer çalışmaları hız kazandı.Yerli takviyesi için harekete geçen Sportif direktör Cenk Ergün'ün daha önce görüşme gerçekleştirdiği başarılı sağ bek Onur bulut, Galatasaray'dan haber bekliyor.Başarılı oyuncu geçtiğimiz yıl Kayserispor performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesinin ardından, Onur'la ilgili yaşanan sürecin hızlanması bekleniyor.Göztepe 'den ayrılacak olan Halil Akbunar, Cim Bom'un radarında. Trabzonspor 'un da yakından ilgilendiği Halil için İzmir ekibinin, 2.5 milyon Euro'luk bonservis talebi bulunuyor. Galatasaray ise bu rakamı yüksek buluyor.Göztepe'nin küme düşmesinin ardından, takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılan Halil için önümüzdeki günlerde tekrar görüşme gerçekleştirilecek.