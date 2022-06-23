Onur Bulut'un gözü Galatasaray'da!

Yerli sağ bek olarak Galatasaray'ın gündeminde olan Onur Bulut, Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut'un gözü Galatasaray'da!
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23 Haziran 2022 09:55
Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla transfer çalışmaları hız kazandı.

Yerli takviyesi için harekete geçen Sportif direktör Cenk Ergün'ün daha önce görüşme gerçekleştirdiği başarılı sağ bek Onur bulut, Galatasaray'dan haber bekliyor.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz yıl Kayserispor performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.



Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesinin ardından, Onur'la ilgili yaşanan sürecin hızlanması bekleniyor.

Halil için 2.5 istediler

Göztepe 'den ayrılacak olan Halil Akbunar, Cim Bom'un radarında. Trabzonspor 'un da yakından ilgilendiği Halil için İzmir ekibinin, 2.5 milyon Euro'luk bonservis talebi bulunuyor. Galatasaray ise bu rakamı yüksek buluyor.

Göztepe'nin küme düşmesinin ardından, takımdan gitmesine kesin gözüyle bakılan Halil için önümüzdeki günlerde tekrar görüşme gerçekleştirilecek. 

 
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