Onur Bulut: "Takıma katkı yaptığım için mutluyum"

Beşiktaş'ın Bodrum FK'yi 2-1 yendiği maçın ardından Siyah-Beyazlı takımın oyuncularından Onur Bulut, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut: 'Takıma katkı yaptığım için mutluyum'
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11 Ocak 2025 22:04
Beşiktaş'ın Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Siyah-Beyazlı takımda Ciro Immobile'nin golünün asistini yapan Onur Bulut, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMA KATKI YAPTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Onur Bulut, yaptığı açıklamada "İkinci yarıda çok pozisyon verdik, daha iyi konsantre olup önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmaya çalışacağız. Asist... Takıma katkı yaptığım için mutluyum. Uzun bir aradan sonra oynadım. Maçtan maça daha iyi olmaya çalışacağız hepimiz." ifadelerini kullandı.
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