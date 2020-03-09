"Önümüzdeki sezon Elneny Arsenal'de olmayacak"

İngiliz basınından express'in haberine göre önümüzdeki sezon menajer Arteta'nın takımdan ayrılmasını istediği 5 isimden birinin Beşiktaş'ta kiralık olan Muhamed Elneny olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Önümüzdeki sezon Elneny Arsenal'de olmayacak'
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09 Mart 2020 09:28
Arsenal'deki görevine devre arasından sonra başlayan Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladığını ve elden çıkarmak istediği oyuncular arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny olduğu İngiliz basını tarafından yazıldı.

Express'in değerlendirmesinde Arsenal'in yeni sezon öncesinde elden çıkaracağı isimler arasında yer alan Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'nin artık İngiliz ekibinin kadrosuna girmesinin çok zor olduğu belirtildi.

Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "Elneny Türkiye'de kaldığı süre içerisinde Beşiktaş'ın sürekli oyuncusu oldu ve kendisinin de Türkiye'de kalmak istediğine yönelik haberler dolaşıyor. Arteta'nın artık Elneny'e ihtiyacı yoktur." sözleri kullanıldı.

Arsenal'de yeni sezon öncesinde gönderilecek diğer futbolcuların ise Mesut Özil, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi, Henrikh Mkhitaryan olduğu gazete tarafından iddia edildi.

Muhamed Elneny, Beşiktaş formasını bu sezon 27 maçta giymiş, gol bulmayı başaramamış ancak orta sahada yakaladığı istikrarlı performansla göz doldurmuştu.

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