Ömer Üründül: "Solskjaer, Beşiktaş'a faydalı olacak"

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Ömer Üründül: 'Solskjaer, Beşiktaş'a faydalı olacak'
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16 Şubat 2025 11:19

Sabah spor yazarı Ömer Üründül, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Ömer Üründül'ün o yazısı;

"BEŞİKTAŞ'I DURAĞAN HALE GETİRDİ"

"Beşiktaş, maça ön alan baskısı ile tempolu başladı. Oyunu sürekli karşı alana yıktılar. Fakat hiç ummadıkları bir anda Rafa Silva'nın büyük hatasıyla skor dezavantajına düştüler. Bu şok gol, Beşiktaş'ı biraz durağan hale getirdi. Bunda en önemli etken de Trabzonspor'un direncinin artmasıydı."

"İKİNCİ YARIYA BASKIYLA BAŞLADI"

"Beşiktaş, ikinci devreye ilk yarının başı gibi önde baskı ile başladı. Tempoyu daha artırınca Trabzon kendi sahasına hapsoldu. Beşiktaş'ın bu baskısını kıracak pas alışverişleri hücuma çıkışları yapılamayınca Rafa Silva'nın usta golüyle önce skora denge geldi. Sonra da Beşiktaş bir şans golüyle öne geçti."

"SOLSKJAER BANA GÖRE FAYDALI OLACAK"

"Solskjaer bana göre Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Takımın sahada bir kimliği vardı. Chamberlain'in çok iyi futbolcu olduğunu biliyor. Ve onu ufak ufak kazanmaya çalışıyor. Joao Mario'yu ilk defa Benfica'daki performansında gözlemledim. Bana göre dün yine Gedson, her zamanki gibi dinamoydu. Rashica da faydalıydı. Bakalım eğer Solskjaer fiziki gücü bitmiş Immobile'yi de kazanırsa kendisini kutlamak gerekir. " 

 

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