Ömer Erdoğan: 'İddiamızı devam ettirmek istiyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten maçta seri penaltı vuruşları sonucunda 5-4 yenerek çeyrek finale çıktı. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan mücadeleyi değerlendirdi.



Her mevkide dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir Beşiktaş ile oynadıklarını kaydeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Duran topta maalesef yediğimiz gol sonrası maç uzatmalara gitti. Orada yorgunluk belirtileri vardı ve fazla oyuncu değiştirme seçeneğimiz olmadığı için biraz açıkçası bazı mevkilerde sıkıntı yaşadık. Giren oyuncular çok büyük katkı sağladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.



Ömer Erdoğan, "Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Son 8'e kaldık, rakibimizi bekleyip orada da iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Maçın ilk dakikasından penaltılara kadar takımına moral motivasyon ve saha içerisindeki performansı artıracak kadar destek verdiler" ifadelerini kullandı.





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