Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması

Süper Lig takımlarından Hatayspor'un yıldız ismi Aaron Boupendza için yeni açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması
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03 Ağustos 2021 21:59
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Aaron Boupendza'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ömer Erdoğan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Gabonlu golcünün sözleşmesinin uzatılmak istendiğini duyurdu.

Boupendza ile ilgili konuşan Ömer Erdoğan "Açıkçası bizim de merakla beklediğimiz bir konu. İlgilenen takımlar oluyor. Görüşmeler oluyor. Biz de net bir şey bilmiyoruz. Transfer sezonu kapanana kadar bu söylenti devam edecek. Bu durum oyuncunun da konsantrasyonunu etkiliyor. Kulübümüzün de oyuncuyla sözleşme uzatma olayı var. Gitmeyecekse sözleşmesini uzatmak istiyor kulübümüz. Önümüzdeki günlerde belli olur. Şu an bizimle beraber. İyi de çalışıyor. Umarım hem bizim hem de kendisi için hayırlısı olur" dedi.


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