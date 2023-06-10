Ömer Ali Şahiner: 'Oyun olarak Fenerbahçe'nin gerisinde değiliz'

Medipol Başakşehirli Ömer Ali Şahiner, Fenerbahçe ile oynayacakları final maçı öncesi konuştu.



Ömer Ali Şahiner yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye ligde iki maçta mağlup olduk ama oyun olarak Fenerbahçe'nin gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Son dönemece güçlü girdik. Bugüne de güçlü ve moralli girdik. Hoca da bize o kazanma hırsınız aşılıyor. Ona karşılık vermeye çalışıyoruz. Buraları geçmişinde çok iyi oynamış biri olarak bize hem saha içi, hem saha dışı ciddi desteği var. Umarım onun yüzünü kara çıkarmayız." açıklamasını yaptı.



Ayrıca, "Bizler için zor geçen bir sezonun ardından finale taşıdık. Fiziksel ve mental olarak sezon bizim için yorucu ve yıpratıcı oldu. Umarım yarın güzel bir finalle birlikte kupaya uzanan biz oluruz. Ortada bir kazanılacak maç varsa, Emre Belözoğlu her zaman bunu isteyen taraf olur." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ