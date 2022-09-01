Omar: 'Menajerimden kulüp bulmasını istedim'

Galatasaray'da forma giyen Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Norveçli sağ bek, Cenk Ergün'ün birkaç gün önce kulüp bulmasını istediğini ve bu konuyu menajerine ve bunu menajerine ilettiğini söyledi.



İşte Omar'ın yaptığı açıklama; "Sevgili Galatasaray ailem, benimle ilgili medyada çıkan haberlere inanmak yerine gerçeği benden öğrenmenizi istedim. Sezon öncesi menajerim, beni isteyen bazı takımların teklifleri olduğunu iletti. Hocamızla konuşup, kendisi bana planlarının içinde olduğunu söyledikten sonra menajerime diğer tüm teklifleri unutmasını ve burada kalmak ve takıma yardımcı olmak istediğimi söyledim.



Sadece birkaç gün önce, transfer sezonunun kapanmasına az süre kala; Cenk Ergün bana, kulübün kendime yeni bir takım bulmamı istediğini söyledi. Ona, bunun benim için çok sürpriz olduğunu ancak kulüp böyle istiyorsa çok az bir zaman kalmasına rağmen menajerime hemen bir takım bulmasını söyleyeceğimi ilettim.



Bunu menajerime ilettiğimde konuyla ilgileneceğini ve elinden geleni yapacağını; benim bu süreçte antrenmanlara devam edip, formda kalmayı sürdürmemi söyledi. O andan itibaren ne kulüpten ne de menajerimden takım bulmayla ilgili bir şey duydum.



Bazı insanlar ne derse desin, bu kulübe olan sevgim ve saygım sürüyor. Normal şartlarda medyada söylenenlere dair çıkıp konuşmuyorum ancak birilerinin beni körü bir durumda bırakmaya çalıştığını hissederek, bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Benim için ettiğiniz duaları ve desteğinizi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Bana inanın.



Her zaman takımımın ve tüm Galatasaray ailemin başarılı olmasını dileyeceğim."





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