Omar Elabdellaoui'den flaş talep! Affını istedi

Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, flaş bir hamlede bulundu. Tecrübeli sağ bekin milli ara öncesi af talebi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Omar Elabdellaoui'den flaş talep! Affını istedi
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19 Mart 2022 09:52
Ailesiyle birlikte geçtiğimiz yıl yılbaşını kutlarken talihsiz bir kaza yaşayan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Tecrübeli sağ bekin, milli ara öncesinde af talebinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Avrupa kadrosuna eklemediği Omar Elabdellaoui, bu sezon toplamda 4 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki Norveçli sağ bek 279 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 1 sarı kart gördü.

Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi

Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra davet edildiği Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi. Omar, Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

Norveç Futbol Federasyonu (NFF) tarafından dün yayınlanan basın bildirisinde, "Omar Elabdellaoui, bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından rutin bir kontrolden geçecek. Kontrolü milli maçlar sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı" denildi.

 

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