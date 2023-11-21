Olympiakos yeni transferini açıkladı

THY EuroLeague ekibi Olympiakos, Zalgiris Kaunas'tan Naz Mitrou-Long ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; euroleague.net
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Olympiakos yeni transferini açıkladı
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21 Kasım 2023 18:47
THY EuroLeague'in iddialı ekiplerinden  Olympiakos kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Olympiakos, Zalgiris Kaunas'tan Yunan gard oyuncusu Naz Mitrou-Long'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu yaz transfer olduğu Zalgiris Kaunas'ta maç başına ortalama 10 dakika süre alan Mitrou-Long 4.1 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile oynadı.

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