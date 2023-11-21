Olympiakos yeni transferini açıkladı

THY EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Olympiakos kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Olympiakos, Zalgiris Kaunas'tan Yunan gard oyuncusu Naz Mitrou-Long'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu yaz transfer olduğu Zalgiris Kaunas'ta maç başına ortalama 10 dakika süre alan Mitrou-Long 4.1 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile oynadı.
Olympiakos, Zalgiris Kaunas'tan Yunan gard oyuncusu Naz Mitrou-Long'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu yaz transfer olduğu Zalgiris Kaunas'ta maç başına ortalama 10 dakika süre alan Mitrou-Long 4.1 sayı, 1.2 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile oynadı.
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