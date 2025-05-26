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Olympiakos, Tyson Ward ile 2 yıllık anlaşmaya vardı

Olympiakos, Paris Basketball'da forma giyen 27 yaşındaki Amerikalı forvet Tyson Ward ile iki yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

calendar 26 Mayıs 2025 15:16
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Olympiakos, Tyson Ward ile 2 yıllık anlaşmaya vardı
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Olympiakos, Paris Basketball'da forma giyen 27 yaşındaki Amerikalı forvet Tyson Ward ile iki yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya vardı.

Ward, EuroLeague'deki ilk sezonunda maç başına 11 sayı ve 4.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Daha önce Telekom Baskets Bonn ve Paris Basketball'da koç Tuomas Iisalo ile çalışan Ward'un, Olympiakos'ta Shaquielle McKissic'in yerini alması bekleniyor.


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