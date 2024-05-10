Olympiakos, Aston Villa mitini yıktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Olympiakos, deplasmanda 4-2 kazandığı maçın rövanşında evinde Aston Villa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Olympiakos, Aston Villa mitini yıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2024 00:01
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Jose Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos, deplasmanda 4-2 kazandığı maçın rövanşında evinde Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadelede Olympiakos'a finali getiren golleri 10 ve 81. dakikalarda Ayoub El Kaabi kaydetti. 4-2 kazanılan ilk maçta da Aston Villa ağlarına 3 gol atan El Kaabi, 5 gol ile tura damgasını vuran isim oldu.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi geçen Olympiakos, yarı final turunda da kupanın favorisi olarak gösterilen Aston Villa'yı mağlup etti ve finale uzandı. Aston Villa ise kupaya veda eden taraf oldu.

Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile mücadele edecek olan Olympiakos, karşılaşmadan galip ayrılması halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmış olacak.

Final, 29 Mayıs tarihinde Yunanistan'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery