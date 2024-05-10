UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Jose Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos, deplasmanda 4-2 kazandığı maçın rövanşında evinde Unai Emery'nin yönetimindeki Aston Villa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.



Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadelede Olympiakos'a finali getiren golleri 10 ve 81. dakikalarda Ayoub El Kaabi kaydetti. 4-2 kazanılan ilk maçta da Aston Villa ağlarına 3 gol atan El Kaabi, 5 gol ile tura damgasını vuran isim oldu.



Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi geçen Olympiakos, yarı final turunda da kupanın favorisi olarak gösterilen Aston Villa'yı mağlup etti ve finale uzandı. Aston Villa ise kupaya veda eden taraf oldu.



Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile mücadele edecek olan Olympiakos, karşılaşmadan galip ayrılması halinde tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmış olacak.



Final, 29 Mayıs tarihinde Yunanistan'da bulunan Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU