Oliver Glasner: 'Bana gerek bile yok!'

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Rangers ile karşı karşıya gelecek Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Oliver Glasner, karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.



Oliver Glasner "Oyuncularımda bu maçı oynamak için gerekli tecrübe ve inanç var. Rahatlar, ne istediğimi, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Belki de bana ihtiyaçları bile yok." şeklinde konuştu.



"Kariyerimin en iyi noktasındayım ve buna büyük bir parantez açılacak." diyen 47 yaşındaki Avusturyalı teknik adam, Sevilya'ya çok iyi hislerle geldiklerini ve "Büyük bir final oynamak için her şeyin uygun olduğunu" söyledi.



Almanya liginde sezonu alt sıralarda tamamlamalarının yarınki maç için hiçbir şey ifade etmediğini vurgulayan Glasner, "Biz bu finale layığıyla geldik. Hazırız, formdayız, heyecanlıyız ve çok iyi bir maç çıkaracağız. Tüm Avrupa bu maçı izlemek istiyor. Mantalitemiz, çok iyi savunma, her zaman hücuma hazır bir takım ve hızlı bir oyun olacaktır. Kupayı kazanmak büyük bir başarı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





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