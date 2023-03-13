Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Olimpik Marsilya ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Veledrome'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Marsilya, 29. dakikada Leo Balerdi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



0-0 biten ilk yarının ardından Marsilya, 49. dakikada Chancel Mbemba'nın golüyle öne geçti. Alexis Sanchez, 76. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.



Strasbourg, 88 ve 89. dakikalarda 84 saniye içerisinde Jean Eudes Aholou'nun iki golüyle 1 puanı kaptı.



Olimpik Marsilya'da Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Marsilya 56, Strasbourg ise 23 puana yükseldi.



Marsilya, gelecek hafta Reims'e konuk olacak. Strasbourg ise sahasında Auxerre'i ağırlayacak.





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