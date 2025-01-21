Oleksandr Shovkovskyi: 'Galatasaray'ın atakları bugün bizi şaşırttı'

"Türkiye'ye ve Galatasaray'a misafirperverlikleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorduk ve nasıl oynadıklarına çok çalıştık. Maçın başındaki oyunumuzla iki gol yedik ve bitiricilik becerilerimiz erkenden eksik kaldı." yorumunda bulundu.

Galatasaray taraftarının çok güçlü olduğunu belirten Shovkovskyi, ülkelerindeki savaştan dolayı dolu stadyumlarda maç oynayamadıklarını dile getirdi.Dolu tribünlerin önünde kendi futbolcularının da motive olduğuna dikkat çeken Shovkovskyi, "Ukrayna'daki savaştan dolayı böyle dolu statlarda oynayamıyoruz. Bunu da özledik. Galatasaray taraftarı çok güçlü. Mücadele ediyorlar. Takıma çok güzel destek oluyorlar. Bu destek bizi bile motive etti. Taraftarı görünce çocuklar biraz endişelendi ancak sonra kontrol altına aldılar.""Her maçta hata yapabiliriz. Çocuklar duygularını kontrol edince güzel bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. Maçtan önce hem savunmada hem hücum için farklı taktikler yaptık. Sonuç olarak bizim de bazı taktikleri değiştirmemiz gerekecek. Maçın başında çok güzel fırsatlarımız vardı. Fakat bunları kullanamadık. Burada bir sıkıntı oldu. Bunlara bakacağız. İlk devre sonunda sakinleşince kendilerini toparladılar. İkinci devre iyi bir oyun gösterdik. 2-0'ı görünce futbolcuların morali bozulabiliyor. Duygularını kontrol altına alınca atağa geçtik" ifadelerini kullandı.