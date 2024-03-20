Olaylı maç sonrası 12 kişi adliyeye sevk edildi!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Olaylı maç sonrası 12 kişi adliyeye sevk edildi!
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20 Mart 2024 10:04
Son güncelleme 20 Mart 2024 12:28
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişinin tamamı adliyeye sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin'de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi. 

7 kişinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 5 şüpheli de adliyeye götürüldü. 

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