Okulda tanıştıkları kuraşta 2 Avrupa şampiyonluğu kazandılar

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun ev sahipliğinde Edirne'de düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'na katılan Yalovalı sporcular, 2'si altın 3 madalya kazandı.



Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda 22-23 Haziranda düzenlenen ve 16 ülkeden 221 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'na Türk sporcular toplam 35 altın madalyayla damga vurdu.



Yalovalı sporculardan Ali Osman Aydemirdir ile Mert Çiçek altın, Fırat Mutanoğlu ise gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Henüz ortaokul döneminde tanıştıkları sporda her geçen gün üzerine koyan, azimle çalışmalarını sürdürerek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi gururlandıran sporcuların yeni hedefi, kasım ayında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da derece elde etmek.



- Aydemirdir: "Milli takıma gitmek çok heyecan verici"



Şampiyonada ümitler kategorisi 60 kiloda yarışan ve altın madalya kazanan 15 yaşındaki Ali Osman Aydemirdir, ilk olarak abisini örnek alarak 8 yaşında judoya başladığını, ardından da kuraşa yöneldiğini anlattı.



Çok çalışarak Türkiye şampiyonluğu kazandığını, sonrasında gittiği ilk Avrupa Şampiyonası'ndan da altın madalya ile döndüğünü aktaran Aydemirdir, şöyle konuştu:



"Milli takıma gitmek çok heyecan verici. Her sporcunun milli takıma gitme isteği ve hayali var. Çok şükür bu fırsat bana da geldi. Hedefim, Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi Dünya Şampiyonası'nda da birinci olmak. Ailemin desteğiyle bu spora başladım ve onları gururlandırdım. Çok mutluyum. Judoda da milli takıma gitmiştim ama bu farklı. Judoda Türkiye yedincisi olarak gitmiştim. Burada Türkiye şampiyonu olarak kadroya girdim."



- Çiçek: "Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"



Gençler 81 kiloda altın madalya kazanan 17 yaşındaki Mert Çiçek, ilk olarak judoya başlayıp, ardından kuraşa geçtiğini, bu branşta Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Başarılarının devamının geleceğine inandığını aktaran Çiçek, "Hocam ve ailem benden yana çok umutlu. Onların umudu beni daha çok motive ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda olmak gurur verdi. Bayrağımızı yabancıların önünde dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak gerçek bir hayaldi." ifadelerini kullandı.



Gençler 81 kiloda ikincilik kazanan Fırat Mutanoğlu da 9 yaşından beri bu sporla uğraştığını belirterek, "Milli takımda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. En iyi dereceleri kazandırmak için buradayız. Ailelerimizi ve hocalarımızı gururlandırmak için bu sporda devam edeceğiz. Hayalim Avrupa'da dereceler yapıp, dünya şampiyonalarında yarışmak ve başarılı olmak." değerlendirmesinde bulundu.



Gençler 73 kiloda beşinci olan 17 yaşındaki Halil İbrahim Kaymaz ise spora beşinci sınıfta başladığını ve aksatmadan devam ettiğini kaydederek, "Milli takım her çocuğun, her sporcunun hayalidir. Oralara gidip ülkemi gururlandırmak benim açımdan çok güzel. Avrupa'dan sonra Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



- Kaymaz: "Yalova tarihinde ilk kez milli takıma 4 sporcu gitti"



Milli takım antrenörü Abdurrahim Kaymaz, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'na Yalova'dan 4 sporcuyla katıldıklarını ve başarılı sonuçlarla döndüklerini anlattı.



Bir branşta 4 sporcuyu milli takıma göndermenin her kente nasip olmadığını ifade eden Kaymaz, "Çok şükür bize nasip oldu. Belki de Yalova tarihinde milli takıma ilk defa 4 sporcu gitti. Öncelikle çocukların isteği olmadan başarı gelmez. Disiplinli olmaları ve verilen imkanları çok iyi kullanmaları sayesinde bu başarıları elde ettik." şeklinde konuştu.



Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun il temsilciliği görevini yürüten İbrahim İnce de çocukları ilgi alanına göre yönlendirdiklerini aktardı.



Federasyonun çatısı altında birçok branşın bulunduğunu ve kuraşta elde edilen Avrupa şampiyonluklarının çok önemli olduğunu vurgulayan İnce, "Kuraş, güreşin atası gibidir. Gençlerimize fırsat verdiğimizde neler olabileceğini gösterdik. Çocuklarımız, gelişmekte olan spor branşlarına yöneldikleri ve çalıştıkları zaman neler başarabileceklerini gösteriyor. Burada çok güzel bir örnek var. Yalova'ya spor tarihinde de önemli bir ilki yaşattılar. Avrupa Kuraş Şampiyonası'na 4 sporcuyla katılım gösterdik. Yalova şimdi Avrupa'ya açıldı ama biz artık yönümüzü Dünya Şampiyonası'na çevirdik. Bir ilki daha yapacağız ve bu çocuklarla Dünya Şampiyonası'nda Yalova'yı, Türkiye'yi temsil edeceğiz. Çocuklarımızı Dünya Şampiyonası'na hazırlayacağız."









