Okçulukta Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması başlıyor

Okçulukta Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması 21 Haziran Salı günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması başlıyor
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20 Haziran 2022 15:18
Okçulukta Fransa'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası 3. Ayak Yarışması 21 Haziran Salı günü başlayacak.

Başkent Paris'te düzenlenecek organizasyon 27 Haziran'da sona erecek.

Türk Milli Takım kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Erkekler Klasik Yay: Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Erkekler Makaralı Yay: Emircan Haney, Yakup Yıldız, Batuhan Akçaoğlu

Kadınlar Klasik Yay: Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran

Kadınlar Makaralı Yay: Songül Lök, Ayşe Bera Süzer, Yeşim Bostan Uçar

 

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