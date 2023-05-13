Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de düzenlenecek

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de düzenlenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2023 16:20
Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağına, Çin'in Şanghay kenti ev sahipliği yapacak.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek organizasyon, 16-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi yarışmada klasik yayda 8, makaralı yayda 6 olmak üzere 14 milli sporcu temsil edecek.

Dünya Kupası'nın ilk ayağında müsabakalar Antalya'da yapılmıştı. Kupanın 3. ayağı Kolombiya, 4. etabı Fransa, final yarışmaları ise Meksika'da gerçekleştirilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery