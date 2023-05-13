Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de düzenlenecek

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağına, Çin'in Şanghay kenti ev sahipliği yapacak.



Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek organizasyon, 16-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Türkiye'yi yarışmada klasik yayda 8, makaralı yayda 6 olmak üzere 14 milli sporcu temsil edecek.



Dünya Kupası'nın ilk ayağında müsabakalar Antalya'da yapılmıştı. Kupanın 3. ayağı Kolombiya, 4. etabı Fransa, final yarışmaları ise Meksika'da gerçekleştirilecek.



