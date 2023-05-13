Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı Çin'de düzenlenecek

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağına, Çin'in Şanghay kenti ev sahipliği yapacak.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek organizasyon, 16-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye'yi yarışmada klasik yayda 8, makaralı yayda 6 olmak üzere 14 milli sporcu temsil edecek.
Dünya Kupası'nın ilk ayağında müsabakalar Antalya'da yapılmıştı. Kupanın 3. ayağı Kolombiya, 4. etabı Fransa, final yarışmaları ise Meksika'da gerçekleştirilecek.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek organizasyon, 16-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye'yi yarışmada klasik yayda 8, makaralı yayda 6 olmak üzere 14 milli sporcu temsil edecek.
Dünya Kupası'nın ilk ayağında müsabakalar Antalya'da yapılmıştı. Kupanın 3. ayağı Kolombiya, 4. etabı Fransa, final yarışmaları ise Meksika'da gerçekleştirilecek.