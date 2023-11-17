NBA'de normal sezon heyecanı, geçtiğimiz gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



HEAT 122-115 NETS



Miami Heat, Kaseya Center'da konuk ettiği Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti.



Jimmy Butler 36 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 blokla maçı tamamlayarak Heat'in en etkili ismi oldu. Üç sayı çizgisi gerisinden 6/10 isabetle oynayan Duncan Robinson 26 sayı kaydederken, Bam Adebayo 20 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokla, Jaime Jaquez ise benchten gelerek 10 sayıyla oynadı.



Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle Nets'in en iyi oyuncusuydu. Nic Claxton ve Cam Johnson 16'şar sayı kaydettiler. Claxton ayrıca üç blok ve altı ribaundla oynarken, Johnson ise dört ribaund ve üç asist ekledi. Spencer Dinwiddie 10 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla, Lonnie Walker IV ise benchten gelerek oynadığı 26 dakikada 23 sayıyla mücadele etti.



THUNDER 128-109 WARRIORS



Oklahoma City Thunder, Chase Center'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 128-109 yenmeyi başardı.



Thunder'a 24 sayı, 7 asist ve 3 top çalmayla oynayan Shai Gilgeous-Alexander liderlik etti. Isaiah Joe üç sayı mesafesinden 7/7 isabetle 23 sayı kaydetti. Josh Giddey 19 sayı, 6 ribaund ve 2 top çalmayla, Jalen Williams 16 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla, Chet Holmgren ise 13 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla maçı tamamladılar.



Warriors cephesinde Jonathan Kuminga 21 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle takımın en skorer ismi oldu. Chris Paul 15 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle mücadele ederken, Andrew Wiggins ve Dario Saric 12'şer sayı kaydettiler. Brandin Podzeimski ve Kevon Looney ise benche 13'er sayıyla liderlik ettiler. Looney ayrıca 11 ribaund aldı.





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