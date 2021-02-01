Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gitti!

İngiltere Premier Lig ekibi WBA, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gitti!
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01 Şubat 2021 21:13
İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladı. İngiliz ekibi,26 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

West Bromwich Teknik Direktörü Sam Allardyce transfer sonrasında, "Okay Yokuşlu'nun üzerine çok baskı olsun istemiyorum ancak Crystal Palace'da Luka Milivojevic'i defans dörtlüsünün önüne koyduğumuzda kalemizi gole kapatma konusunda büyük etki yaratmıştı. Ondan da aynısını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı. Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.



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