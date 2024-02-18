Okan Buruk: "Zemine dikkat edin, hepinize ihtiyacım var"

Galatasaray'da, Ankaragücü maçı öncesi teknik heyetten futbolculara zemin uyarısı geldi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Zemine dikkat edin, hepinize ihtiyacım var'
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18 Şubat 2024 09:25
Son güncelleme 18 Şubat 2024 09:36
Galatasaray'da, Ankaragücü maçı öncesi teknik heyetten futbolculara zemin uyarısı geldi.

Okan Buruk zemini uzun süredir tartışma konusu olan Eryaman Stadı'nda yaşanabilecek sakatlıklar konusunda futbolcularına uyarılarda bulunurken dikkatli olmalarını istedi.

"HEPİNİZE İHTİYACIM VAR"

Milliyet'in haberine göre; yoğun ve zorlu fikstürde oyuncu kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı teknik adamın, "Kötü bir zeminde oynayacağız. Elbette bu bahaneye sığınmadan çıkıp kazanmamız gerekiyor. Ligde şampiyonluğa ulaşmak için bu zorlu deplasmanda kayıp yaşamamalıyız. Hepinize ihtiyacım var ve sakatlık yaşanmaması için dikkatli davranın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



 
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