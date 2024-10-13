Okan Buruk: 'Uzun yıllar kalmak istiyorum'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik direktör, Sarı-Kırmızılı takımda uzun yıllar kalmak istediğini söyledi.
Okan Buruk, konu ile yaptığı açıklamada "Aslında buradan ayrılmak çok zor bir şey. Bu sezon başında serbesttim, sözleşmem bitmişti. Galatasaray ile devam edeceğimi söylemiştim ama hiçbir şekilde kendime bir şey aramadım. 2 şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak arayış içerisine hiç girmedim. Galatasaray'da çalışmaya, 5. yıldızı takmaya odaklanmıştım. Benim en mutlu olduğum yer burası. Başka bir şey hiç aramadım kendime. Sadece Galatasaray'ın başarısı. Devam eden iyi bir şey var. Bitirmek, durdurmak bana yakışacak bir şey değildi. Galatasaray'da devam etmek, şampiyon olmak hep istedim. İleriye dönük en önemli şey hep burada olmak, uzun yıllar Galatasaray teknik direktörü olabilmek. Ana düşüncem bu. 2 senelik sözleşme yaptım. Tabii ki futbolda sözleşmelerin pek önemi olmuyor. Bitse de istenirse yeniliyorsunuz zaten." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik direktör, Sarı-Kırmızılı takımda uzun yıllar kalmak istediğini söyledi.
Okan Buruk, konu ile yaptığı açıklamada "Aslında buradan ayrılmak çok zor bir şey. Bu sezon başında serbesttim, sözleşmem bitmişti. Galatasaray ile devam edeceğimi söylemiştim ama hiçbir şekilde kendime bir şey aramadım. 2 şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak arayış içerisine hiç girmedim. Galatasaray'da çalışmaya, 5. yıldızı takmaya odaklanmıştım. Benim en mutlu olduğum yer burası. Başka bir şey hiç aramadım kendime. Sadece Galatasaray'ın başarısı. Devam eden iyi bir şey var. Bitirmek, durdurmak bana yakışacak bir şey değildi. Galatasaray'da devam etmek, şampiyon olmak hep istedim. İleriye dönük en önemli şey hep burada olmak, uzun yıllar Galatasaray teknik direktörü olabilmek. Ana düşüncem bu. 2 senelik sözleşme yaptım. Tabii ki futbolda sözleşmelerin pek önemi olmuyor. Bitse de istenirse yeniliyorsunuz zaten." ifadelerini kullandı.