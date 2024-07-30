Okan Buruk'un yeni hücum planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezonda Mauro Icardi ve Michy Batshuayi'yi birlikte oynatmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un yeni hücum planı
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30 Temmuz 2024 12:12
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 12:13
Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör Okan Buruk'tan yeni bir hamle geldi.

Michy Batshuayi transferiyle rekabete sokulan Mauro Icardi, hocası Okan Buruk'un en güvendiği isim konumunda yer alıyor.

Okan Buruk, Parma ile oynanan son hazırlık maçında İcardi ve Batshuayi'yi birlikte oynatarak çift forvet denedi.

Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un sezon içinde iki ismi beraber oynatması bekleniyor.

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