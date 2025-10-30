30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Okan Buruk'un rekoru çok, eşi benzeri yok

İki yıldır ilk 11 haftalık periyodu 31'er puanla geçen Cimbom cumartesi günü Trabzonspor'u da devirirse aynı performansı tekrarlayacak, tecrübeli hoca üst üste üç sezonda da aynı başarıya ulaşıp, rekorunu tazeleyecek.

calendar 30 Ekim 2025 09:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki performansıyla hem kulüp tarihini hem de lig istatistiklerini alt üst etmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Buruk yönetiminde son iki sezonda ilk 11 haftada 31 puan toplayarak zirveye yerleşmişti. Bu hafta Trabzonspor karşısında alınacak olası galibiyet, başarılı hocanın bu rekorunu üçüncü kez tekrarlamasını sağlayacak.

EFSANELERİ GERİDE BIRAKMAYI BAŞARDI

Böylece Süper Lig'de ilk 11 haftada 10 galibiyet ve 1 beraberlikle 31 puana ulaşılan üç sezonun tamamı Buruk dönemine ait olacak.

Galatasaray tarihinde en iyi sezon başlangıçlan, 1996-1997'de Fatih Terim ve 2004-2005'te Gheorghe Hagi dönemlerinde 28'er puanla kayıtlara geçmişti.

İsmail Kartal'ın F.Bahçe'si ilk 10 haftayı kayıpsız geçse de ardından Trabzonspor'a yenilip, 30 puanda kalmıştı.

11 haftalık en iyi sezon başlangıçları

2023/24 Okan Buruk - Galatasaray: 31 Puan
2024/25 Okan Buruk - Galatasaray: 31 Puan
2023/24 İsmail Kartal - Fenerbahçe: 30 Puan 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
