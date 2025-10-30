Okan Buruk'un rekoru çok, eşi benzeri yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki performansıyla hem kulüp tarihini hem de lig istatistiklerini alt üst etmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Buruk yönetiminde son iki sezonda ilk 11 haftada 31 puan toplayarak zirveye yerleşmişti. Bu hafta Trabzonspor karşısında alınacak olası galibiyet, başarılı hocanın bu rekorunu üçüncü kez tekrarlamasını sağlayacak.
EFSANELERİ GERİDE BIRAKMAYI BAŞARDI
Böylece Süper Lig'de ilk 11 haftada 10 galibiyet ve 1 beraberlikle 31 puana ulaşılan üç sezonun tamamı Buruk dönemine ait olacak.
Galatasaray tarihinde en iyi sezon başlangıçlan, 1996-1997'de Fatih Terim ve 2004-2005'te Gheorghe Hagi dönemlerinde 28'er puanla kayıtlara geçmişti.
İsmail Kartal'ın F.Bahçe'si ilk 10 haftayı kayıpsız geçse de ardından Trabzonspor'a yenilip, 30 puanda kalmıştı.
11 haftalık en iyi sezon başlangıçları
2023/24 Okan Buruk - Galatasaray: 31 Puan
2024/25 Okan Buruk - Galatasaray: 31 Puan
2023/24 İsmail Kartal - Fenerbahçe: 30 Puan
