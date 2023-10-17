Okan Buruk'un radarında: Baran Gezek

Kayserispor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Gezek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un radarına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un radarında: Baran Gezek
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17 Ekim 2023 09:13
Son güncelleme 17 Ekim 2023 09:18
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gölcük'e yardımcılarından birisini gönderdi ve U19 takımının Arnavutluk'la 1-1 berabere kaldığı maçı izletti.

Ali Turap ve Hüseyin Ertürk'ün takip edildiği maçta Baran Gezek öne çıkan isim oldu.

Çağdaş Atan'ın keşfi olan, Kayserispor'nin 6 maçında forma giyen Baran'ın bir süre daha izleneceği bildirildi.

18 yaşındaki futbolcu, orta sahanın merkezinde defansif ve ofansif olarak forma giyebiliyor.  



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