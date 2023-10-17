Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gölcük'e yardımcılarından birisini gönderdi ve U19 takımının Arnavutluk'la 1-1 berabere kaldığı maçı izletti.
Ali Turap ve Hüseyin Ertürk'ün takip edildiği maçta Baran Gezek öne çıkan isim oldu.
Çağdaş Atan'ın keşfi olan, Kayserispor'nin 6 maçında forma giyen Baran'ın bir süre daha izleneceği bildirildi.
18 yaşındaki futbolcu, orta sahanın merkezinde defansif ve ofansif olarak forma giyebiliyor.
Ali Turap ve Hüseyin Ertürk'ün takip edildiği maçta Baran Gezek öne çıkan isim oldu.
Çağdaş Atan'ın keşfi olan, Kayserispor'nin 6 maçında forma giyen Baran'ın bir süre daha izleneceği bildirildi.
18 yaşındaki futbolcu, orta sahanın merkezinde defansif ve ofansif olarak forma giyebiliyor.