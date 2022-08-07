Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midstjö ayağının tozu ile sezonun açılış mücadelesi olan Antalya deplasmanında sahada olacak. Sarı kırmızılı takımın AZ Alkmaar'dan kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu takıma katılalı sadece 5 gün olmasına karşın fizik durumu ve kondisyonu ile geçer not aldı.Norveçli oyuncuyu hem 6 hem de 8 numarada değerlendireceğini belirten Okan Buruk, Antalya maçında Midstjö'yü defansif orta saha pozisyonunda kullanacak. Merkezde Midstjö- Oliviera ikilisini oynatacak olan Okan Buruk ön tarafta ise antrenman ve kamp performansını beğendiği tecrübeli oyuncusu Emre Akbaba'ya görev verecek.Kanatlarda Kerem-Yunus en ilerde ise Antalya'da Galatasaray'ın gol umudu Seferovic olacak. Savunmada ise Nelsson-Abdülkerim görev alırken Galatasaray'da Antalya deplasmanında kadrosuna kattığı 4 yeni transferi 11'de olacak.