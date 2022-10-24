Okan Buruk'un eşi: 'Hırsız Ali Palabıyık'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu."Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "" yanıtını verdi."Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "" ifadelerini kullandı.Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "" yazdı.