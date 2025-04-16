Okan Buruk'un Avrupa planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonlukla birlikte Avrupa hedefine de odaklandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı takımın başında iki sezonda Avrupa'ya erken veda eden başarılı teknik adam, bu kez planlarını farklı yapıyor.
Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyon olan ve ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 51 yaşındaki teknik adam, grubu üçüncü sırada bitirmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Galatasaray, o sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Sparta Prag'a elenmişti.
Okan Buruk, bu sezon başında ise Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırdı. Yoluna yine UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, lig aşamasının ardından bu kez AZ Alkmaar'a elendi.
Galatasaray'ın başındaki iki sezonunda yaşadığı Avrupa deneyiminden gerekli dersleri çıkartan Okan Buruk, yeni sezon öncesi şampiyonlukla birlikte Avrupa için de hazırlıklarını yapıyor.
Okan Buruk, özellikle gerekli transferlerin Avrupa'ya yetişmesini istiyor ve sarı-kırmızılı takımda bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor.
Sarı-kırmızılı takımın başında iki sezonda Avrupa'ya erken veda eden başarılı teknik adam, bu kez planlarını farklı yapıyor.
Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyon olan ve ertesi sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 51 yaşındaki teknik adam, grubu üçüncü sırada bitirmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Galatasaray, o sezon UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Sparta Prag'a elenmişti.
Okan Buruk, bu sezon başında ise Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi fırsatını kaçırdı. Yoluna yine UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, lig aşamasının ardından bu kez AZ Alkmaar'a elendi.
Galatasaray'ın başındaki iki sezonunda yaşadığı Avrupa deneyiminden gerekli dersleri çıkartan Okan Buruk, yeni sezon öncesi şampiyonlukla birlikte Avrupa için de hazırlıklarını yapıyor.
Okan Buruk, özellikle gerekli transferlerin Avrupa'ya yetişmesini istiyor ve sarı-kırmızılı takımda bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor.