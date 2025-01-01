Okan Buruk'un '8' korkusu! Futbolculara uyarı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni yıl mesajında oyuncularına uyarılarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un '8' korkusu! Futbolculara uyarı
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01 Ocak 2025 07:50
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi.

8 puan farkla ligde önde olmalarına karşın temkinli hareket eden başarılı teknik adamın, "8 puan önemli bir fark ama işimizi aynı ciddiyetle sürdürmek zorundayız. Güzel bir sene geçirdik. Yeni yılda bizden beklentiler daha fazla ve bunları başarabilecek bir ekibiz" dediği öğrenildi.

"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

Zorlu ve yoğun fikstüre dikkat çeken Buruk'un şöyle devam ettiği bildirildi:

"Avrupa'da ve ligde önemli hedeflerimiz var. Fiktstür de kolay değil. 2025'te de bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağımıza sonuna kadar inanıyorum. Biz iyi bir takımız ve hedeflerimize kenetlendiğimizde ulaşabiliriz." 

 
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