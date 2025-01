Okan Buruk'tan transfer açıklaması

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;



"Ajax, Rigas'ta kesin kazanıp son maça çıkar diye düşünürken son maça kaldı. Birçok takım bunu yaşıyor. Manchester City, bu akşam ilk 24'e kalmak için oynayacak. Bu tür maçlar oluyor. Ama elimizdeki şans devam ediyor. Bu da bizim için çok önemli. Tottenham maçında bunu yaptık. En zor maç olarak gözüküyordu ama belki en kolay maçlarımızdan biri oldu."

ISMAIL JAKOBS'UN DURUMU





"Yarın tekrar kontrollerini yapacağız. Bugün bizimle antrenmanlara çıktı. Bu maçları düşünüyoruz ama diğer yandan bundan sonraki süreç daha uzun bir sakatlık getirir mi, onu düşünüyoruz. Bu da önemli oluyor. Icardi, aylarca iğneyle oynadı. O, o tür bir oyuncuydu. Her oyuncu aynı olmuyor. Yarın daha net bir karar vereceğiz onunla ilgili."



"Bizim için çok önemli bir maç. Son maça geldik. Kazandığımızda gruptan çıkma şansımız yüzde 99'lara geliyor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Oyun kalitesi, futbolcu kalitesi, Hollanda'nın en büyük kulüplerinden birisine karşı oynayacağız. Bizim için çok önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."



TRANSFER



"Şu anda konumuz transfer değil. Tek konumuz Ajax maçı. Kazanmak ve turu geçmek tek konumuz. Bundan sonra önümüzde günler var. Transfer için süre var. Çalışmalar yapılıyor. Bu akşam için gündemimiz transfer değil."



"TABİİ Kİ TRANSFER OLACAK"