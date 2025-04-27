Okan Buruk'tan Süper Lig'de 3. kez dalya

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki 300. maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Süper Lig'de 3. kez dalya
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27 Nisan 2025 19:12
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçıyla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı.

Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen Buruk, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'de 3. kez dalya heyecanı yaşadı.

Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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