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Okan Buruk'tan şampiyonluk öncesi unutulmaz konuşma!

Galatasaray, Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan ederek Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacak. Teknik direktör Okan Buruk'un maç öncesi yaptığı duygusal konuşma, soyunma odasında tarihi bir hava yarattı.

calendar 18 Mayıs 2025 10:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan şampiyonluk öncesi unutulmaz konuşma!
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında gözler. RAMS Park'a çevrildi. Ligin zirvesindeki Galatasaray, Kayserispor karşısında 1 puan aldığı takdirde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Karşılaşma öncesinde takımını tarihi güne hazırlayan teknik direktör Okan Buruk, soyunma odasında yaptığı uzun ve duygusal konuşmayla oyuncularını motive etti.

"SON DÜDÜKLE BİRLİKTE GÖKYÜZÜNE BAKACAĞIZ"

Edinilen bilgilere göre Okan Buruk'un sözleri şu şekildeydi:

"Bugün, milyonların beklediği, yılların hayalini gerçekleştirmek için çıkıyoruz. Bu forma size sadece bir kariyer değil, bir sorumluluk veriyor. Sizi seven, size güvenen, sizi dualarında taşıyan milyonlar var. Bugün onları mutlu etme günü. Bugün, çocuklarınıza 'Ben Galatasaray'a 5. yıldızı takan takımdaydım' deme şansı yakalayacağınız bir gün. Bugün mücadelemiz sadece puan için değil, tarihe geçmek için olacak.

Hiçbir maçı hafife almadık, hiçbir rakibi küçümsemedik. Ama bugün kendi gücümüzü herkese bir kez daha göstereceğiz. Sizin yüreğiniz, sizin karakteriniz, Galatasaray'ın asıl gücüdür. Hepiniz bu noktaya alın terinizle geldiniz. Şimdi o emeğin karşılığını alma zamanı.

Ben size güveniyorum. Bu takımı siz bu noktaya getirdiniz. Bu gece, yalnızca bir maç kazanmayacağız; bir destan yazacağız. Çıkın ve Galatasaraylı gibi oynayın. Bugün son düdükle birlikte hep birlikte gökyüzüne bakacağız. Orada artık beş yıldız parlayacak."

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Buruk'un bu konuşması sırasında takımda duygusal anlar yaşandığı, özellikle tecrübeli isimlerin gözlerinin dolduğu öğrenildi. Takım kaptanlarının da konuşmanın ardından kısa ama etkili mesajlarla arkadaşlarını motive ettiği belirtildi. 

 
 


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