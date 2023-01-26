Okan Buruk'tan özel görüşme; Emin Bayram!

Galatasaray'da stoperde cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Giresunspor karşısında Emin Bayram görev alacak. Okan Buruk genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan özel görüşme; Emin Bayram!
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26 Ocak 2023 12:08
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Giresunspor maçında kimin stoperde oynayacağı merak konusu olurken, Nelsson'un partneri büyük ihtimalle Emin Bayram olacağı belirtildi.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, defans oyuncularıyla görüşerek, tecrübesiz genç stopere saha içinde herkesin yardım etmesini istedi.

Maça sol stoperde başlaması beklenen Emin ise idmanlardaki soğukkanlı hareketleriyle dikkat çekiyor.

19 yaşındaki savunmacı bu sezon şu ana kadarki bölümde 6 lig maçında 335 dakika, 4 kupa maçında da 314 dakika süre aldı. 

 
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