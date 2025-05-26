Okan Buruk'tan kiradan dönecek oyuncular için açıklama

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na verdiği özel röportajda kiradan dönecek oyuncuların geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
NELSSON VE KİRALIKLAR İÇİN AÇIKLAMA
Nelsson ve diğer kiralık oyuncular hakkında konuşan Tecrübeli çalıştırıcı, "Dönecek oyuncular var. Opsiyon kullanılma şansı olan oyuncular var. Net bir şekilde döndükleri zaman düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti, az oynadı, doğru seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, o mutsuzluğu dışarı veriyordu. Takımı etkiliyordu. Belki biz de ona daha az süre verebildik bu sene.
Ona örnek vermiştim, 'Sen iyi oynarken Davinson 7-8 hafta sizi bekledi' demiştim. Dönecek oyuncular var. Kadroda düşüneceğiz, satma şansımız olan var, kira ihtimali var, takasta kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.
NELSSON VE KİRALIKLAR İÇİN AÇIKLAMA
Nelsson ve diğer kiralık oyuncular hakkında konuşan Tecrübeli çalıştırıcı, "Dönecek oyuncular var. Opsiyon kullanılma şansı olan oyuncular var. Net bir şekilde döndükleri zaman düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti, az oynadı, doğru seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, o mutsuzluğu dışarı veriyordu. Takımı etkiliyordu. Belki biz de ona daha az süre verebildik bu sene.
Ona örnek vermiştim, 'Sen iyi oynarken Davinson 7-8 hafta sizi bekledi' demiştim. Dönecek oyuncular var. Kadroda düşüneceğiz, satma şansımız olan var, kira ihtimali var, takasta kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.
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