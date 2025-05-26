26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
0-038'
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Okan Buruk'tan kiradan dönecek oyuncular için açıklama

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda kiradan dönecek oyuncular hakkında konuştu.

calendar 26 Mayıs 2025 16:12 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 17:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan kiradan dönecek oyuncular için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na verdiği özel röportajda kiradan dönecek oyuncuların geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

NELSSON VE KİRALIKLAR İÇİN AÇIKLAMA

Nelsson ve diğer kiralık oyuncular hakkında konuşan Tecrübeli çalıştırıcı, "Dönecek oyuncular var. Opsiyon kullanılma şansı olan oyuncular var. Net bir şekilde döndükleri zaman düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti, az oynadı, doğru seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, o mutsuzluğu dışarı veriyordu. Takımı etkiliyordu. Belki biz de ona daha az süre verebildik bu sene.

Ona örnek vermiştim, 'Sen iyi oynarken Davinson 7-8 hafta sizi bekledi' demiştim. Dönecek oyuncular var. Kadroda düşüneceğiz, satma şansımız olan var, kira ihtimali var, takasta kullanabiliriz." ifadelerini kullandı. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.