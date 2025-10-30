Okan Buruk'tan iki Trabzonsporlu'ya özel önlem

Galatasaray, ligin 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maç öncesi savunma güvenliği için harekete geçti.
Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı savunma oyuncularına özel çalışmalar yaptırmayı planlıyor. Trabzonspor'un etkili gol ayakları olan Paul Onuachu ve Felipe Augusto'ya dikkat çeken başarılı teknik adam, iki ismi etkisiz kılmak ve dev maçta sonuca gitmek istiyor.
DAVINSON YERİNE KAAN AYHAN
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi stoper ikilisi netleşmek üzre...
Sarıkırmızılı takımda Davinson Sanchez, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yerine Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.
Tedavisi devam eden Wilfried Singo, bu maçta oynamak istiyor ancak son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
