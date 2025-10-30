30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Okan Buruk'tan iki Trabzonsporlu'ya özel önlem

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Paul Onuachu ve Felipe Augusto için özel önlemler alacak.

calendar 30 Ekim 2025 08:58
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan iki Trabzonsporlu'ya özel önlem
Galatasaray, ligin 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maç öncesi savunma güvenliği için harekete geçti.

Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı savunma oyuncularına özel çalışmalar yaptırmayı planlıyor. Trabzonspor'un etkili gol ayakları olan Paul Onuachu ve Felipe Augusto'ya dikkat çeken başarılı teknik adam, iki ismi etkisiz kılmak ve dev maçta sonuca gitmek istiyor.

DAVINSON YERİNE KAAN AYHAN

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi stoper ikilisi netleşmek üzre...

Sarıkırmızılı takımda Davinson Sanchez, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Yerine Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.

Tedavisi devam eden Wilfried Singo, bu maçta oynamak istiyor ancak son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. 

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
