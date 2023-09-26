Okan Buruk'tan hücum oyuncularına uyarı!

Ligde seriye bağlayan Galatasaray bugün erteleme maçında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Son dört maçını kazanan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un hem övgüsü hem de ikazları var. Övgü kısmı hücum zenginliği ve zorlu maratonda seri galibiyetlerin devam etmesi…
Dikkat çekilen konu ise topa sahip olmada rakiplere karşı ezici üstünlük kuran takımın 12'yi düşmediği şutlarda isabet oranının az olması.
Buruk bu kadar baskıya rağmen şut sayısının iyi ancak isabet oranının düşük olduğu görüşünde ve "Final vuruşlarını daha iyi yapmalıyız" görüşünde.
ERKEN GOL VURGUSU
Okan Buruk ayrıca rakibe ilk dakikadan itibaren kurulacak baskı sonucunda erken gelecek golün önemine vurgu yaparak "Bu hem daha rahat sonuca gitmemizi sağlayacak hem de rakibin gardını düşürecek" ifadesini kullandı. Ve Buruk ilk üç maçta kalesinde gol görmeyen takımın son iki karşılaşmada ise 3 gol yediğine dikkati çekerek A diye uyarıyor. Ayrıca Okan Buruk, 4 maçta galibiyeti olmayan ve dün teknik direktörüyle yollarını ayıran İstanbulspor'un hafife alınmasını istemiyor.
Son dört maçını kazanan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un hem övgüsü hem de ikazları var. Övgü kısmı hücum zenginliği ve zorlu maratonda seri galibiyetlerin devam etmesi…
Dikkat çekilen konu ise topa sahip olmada rakiplere karşı ezici üstünlük kuran takımın 12'yi düşmediği şutlarda isabet oranının az olması.
Buruk bu kadar baskıya rağmen şut sayısının iyi ancak isabet oranının düşük olduğu görüşünde ve "Final vuruşlarını daha iyi yapmalıyız" görüşünde.
ERKEN GOL VURGUSU
Okan Buruk ayrıca rakibe ilk dakikadan itibaren kurulacak baskı sonucunda erken gelecek golün önemine vurgu yaparak "Bu hem daha rahat sonuca gitmemizi sağlayacak hem de rakibin gardını düşürecek" ifadesini kullandı. Ve Buruk ilk üç maçta kalesinde gol görmeyen takımın son iki karşılaşmada ise 3 gol yediğine dikkati çekerek A diye uyarıyor. Ayrıca Okan Buruk, 4 maçta galibiyeti olmayan ve dün teknik direktörüyle yollarını ayıran İstanbulspor'un hafife alınmasını istemiyor.