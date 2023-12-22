Okan Buruk'tan Fenerbahçe için yeni karar!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi çok farklı olacak.
Fatih Karagümrük engelini tek golle geçen ama oyun olarak sınıfı geçemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy'e özel bir plan hazırlayacak.
Cim-Bom'un hocası, kadroda değişikliklere gidecek ve geçen sezon olduğu gibi yine sürprizler yapacak. Okan Buruk ve ekibi, Karagümrük maçında oyundan ziyade, alınan galibiyeti önemsersen, "Her büyük maç öncesi oyun anlamında bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Fenerbahçe maçında daha farklı bir takım sahada olacak" değerlendirmelerinde bulundukları öğrenildi.
Kadıköy'de değişik bir kadro anlayışıyla sahada olacak olan Cim-Bom'da, cezası sona eren Muslera kaledeki yerini alacak. Okan Buruk'un, Zaha, Kaan ve iyileşip hazır olması halinde Sanchez'i 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.
Fatih Karagümrük engelini tek golle geçen ama oyun olarak sınıfı geçemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Kadıköy'e özel bir plan hazırlayacak.
Cim-Bom'un hocası, kadroda değişikliklere gidecek ve geçen sezon olduğu gibi yine sürprizler yapacak. Okan Buruk ve ekibi, Karagümrük maçında oyundan ziyade, alınan galibiyeti önemsersen, "Her büyük maç öncesi oyun anlamında bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Fenerbahçe maçında daha farklı bir takım sahada olacak" değerlendirmelerinde bulundukları öğrenildi.
Kadıköy'de değişik bir kadro anlayışıyla sahada olacak olan Cim-Bom'da, cezası sona eren Muslera kaledeki yerini alacak. Okan Buruk'un, Zaha, Kaan ve iyileşip hazır olması halinde Sanchez'i 11'de oynatmayı düşündüğü öğrenildi.