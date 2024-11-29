Okan Buruk'tan AZ Alkmaar'a karşı yüksek risk!

Elfsborg ve Tottenham maçlarında ileri uçta Osimhen-İcardi ikilisini birlikte oynatan Okan Buruk, AZ Alkmaar deplasmanında da çift forvetten vazgeçmedi.
Galatasaray'ın hocası, Bodrum maçında sonradan girdikten sonra gol atan Batshuayi'yi ilk 11'de görevlendirdi. Osimhen ile Batshuayi, 65 dakika birlikte oynarken, savunmada ise 3'lü diziliş tercih edildi. AZ Alkmaar gibi genç ve dinamik bir takıma karşı risk alan Okan hoca, maçın devamında Batshuayi'yi çıkartmasına rağmen 4'lü savunmaya geçmedi. Ziyech ile Mertens ikilisi, Osimhen'in arkasında oynadı. Cim Bom pozisyonlar da yakaladı hatta gol attı. Ama ofsayta takıldı. Abdülkerim'in de 74. dakikada kafa vuruşu direkte patladı.
KULÜBEDE 6 GENÇ İSİM
Ligde son 2 maçta 4-2-3-1 sistemini tercih etmesine rağmen Avrupa'da çift forvet düzeninden vazgeçmeyen Okan Buruk, yüksek riskin karşılığında galibiyet alamadı ancak en azından zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı. Öte yandan İcardi, Jakobs, Kaan Ayhan, Sallai gibi isimlerin yokluğunda Galatasaray'ın kulübesinde altyapıdan tam 6 genç isim vardı. Bu oyuncular şöyle; Metehan Baltacı (22), Ali Yeşilyurt (19), Yalın Dilek (18), Kadir Subaşı (18), Berat Luş (17), Efe Akman (18). Metehan, ikinci yarıda Nelsson'un yerine girdi.
ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI
Süper Lig'de bu sezon 2 golü olan Abdülkerim Bardakçı, AZ Alkmaar karşısında da ağları havalandırmaya çok yaklaştı. 74. dakikada Sara'nın ortasında çok şık bir kafa vuruşu yapan Abülkerim, yan direğe takıldı. Savunmada elinden gelen mücadeleyi ortaya koyan Milli futbolcu, kritik hamleler yaptı. Başarılı savunmacı bu sezon ligde tüm maçlarda forma giyerken, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.
TARAFTARDAN KUŞATMA!
AFAS Stadı'nda Galatasaray taraftarına yaklaşık 1.000 kişilik kapasite ayrılırken, maçı seyreden Sarı-Kırmızılı seyirci sayısı çok daha fazlaydı. Stadın farklı bölümlerinde de pek çok Galatasaraylı futbolseverin olması dikkat çekti. Cim Bom'a 90 dakika boyunca büyük destek veren Galatasaraylılar, maç öncesi ise Hollanda polisinin orantısız müdahalesiyle karşılaştı. Alkmaar'daki Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Sarı-Kırmızılılar ile AZ Alkmaar taraftarları arasındaki kavga çıktı. Polislerin, copla sert müdahalesi tepki çekti. Olaylar ciddi boyutlara ulaşmadan yatıştı.
Galatasaray'ın hocası, Bodrum maçında sonradan girdikten sonra gol atan Batshuayi'yi ilk 11'de görevlendirdi. Osimhen ile Batshuayi, 65 dakika birlikte oynarken, savunmada ise 3'lü diziliş tercih edildi. AZ Alkmaar gibi genç ve dinamik bir takıma karşı risk alan Okan hoca, maçın devamında Batshuayi'yi çıkartmasına rağmen 4'lü savunmaya geçmedi. Ziyech ile Mertens ikilisi, Osimhen'in arkasında oynadı. Cim Bom pozisyonlar da yakaladı hatta gol attı. Ama ofsayta takıldı. Abdülkerim'in de 74. dakikada kafa vuruşu direkte patladı.
KULÜBEDE 6 GENÇ İSİM
Ligde son 2 maçta 4-2-3-1 sistemini tercih etmesine rağmen Avrupa'da çift forvet düzeninden vazgeçmeyen Okan Buruk, yüksek riskin karşılığında galibiyet alamadı ancak en azından zorlu deplasmandan 1 puanla ayrıldı. Öte yandan İcardi, Jakobs, Kaan Ayhan, Sallai gibi isimlerin yokluğunda Galatasaray'ın kulübesinde altyapıdan tam 6 genç isim vardı. Bu oyuncular şöyle; Metehan Baltacı (22), Ali Yeşilyurt (19), Yalın Dilek (18), Kadir Subaşı (18), Berat Luş (17), Efe Akman (18). Metehan, ikinci yarıda Nelsson'un yerine girdi.
ABDÜLKERİM DİREĞE TAKILDI
Süper Lig'de bu sezon 2 golü olan Abdülkerim Bardakçı, AZ Alkmaar karşısında da ağları havalandırmaya çok yaklaştı. 74. dakikada Sara'nın ortasında çok şık bir kafa vuruşu yapan Abülkerim, yan direğe takıldı. Savunmada elinden gelen mücadeleyi ortaya koyan Milli futbolcu, kritik hamleler yaptı. Başarılı savunmacı bu sezon ligde tüm maçlarda forma giyerken, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmaya ilk 11'de çıktı.
TARAFTARDAN KUŞATMA!
AFAS Stadı'nda Galatasaray taraftarına yaklaşık 1.000 kişilik kapasite ayrılırken, maçı seyreden Sarı-Kırmızılı seyirci sayısı çok daha fazlaydı. Stadın farklı bölümlerinde de pek çok Galatasaraylı futbolseverin olması dikkat çekti. Cim Bom'a 90 dakika boyunca büyük destek veren Galatasaraylılar, maç öncesi ise Hollanda polisinin orantısız müdahalesiyle karşılaştı. Alkmaar'daki Paardenmarkt Sokağı'nda toplanan Sarı-Kırmızılılar ile AZ Alkmaar taraftarları arasındaki kavga çıktı. Polislerin, copla sert müdahalesi tepki çekti. Olaylar ciddi boyutlara ulaşmadan yatıştı.