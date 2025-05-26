Okan Buruk'tan Avrupa açıklaması: 'Galatasaray'la gönül bağım var'

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak 25. şampiyonluğuna ulaşan ve formasına 5. yıldızı takan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.
Avrupa'dan ilgi gördüğünü doğrulayan Buruk, Galatasaray'a olan bağlılığını net ifadelerle ortaya koydu.
"Başarılı oldukça, kazandıkça ilgilenen kulüp sayısı artıyor" diyen Buruk, "Bu ilgiyi size aktarabiliyorlar. Benim Galatasaray ile sözleşmem var, yanında gönül bağım var. Galatasaray bu kadar iyi giderken aklımdan 'Burada bırakayım, en yüksekte bırakayım, gideyim Avrupa'da çalışayım' geçmiyor. Onun yanında bunu kullanmak içimden gelmiyor. 'Beni çok istiyorlar ama burada kaldım'ı kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa'daki kulüplerle Galatasaray'ı kıyaslayan Buruk, "Avrupa'da Galatasaray seviyesinde çok takım yok. İtalya'da kaç takım Galatasaray seviyesinde? Premier Lig farklı bir lig, bütçeler, yapı… Diğer liglere bakınca Galatasaray seviyesinde takım çok az" dedi.
Galatasaray altyapısından yetiştiğini hatırlatan Buruk, "Buradaki atmosferi, tutkuyu… Galatasaray altyapısından yetiştim ben. Burada yaşadıklarımı duygusal olarak hiçbir yerde bulamam, bulamayacağım da. Galatasaray'ın başarılarıyla bunu devam ettirmek, Avrupa'da başarıyı yakalamak. En büyük hedefim bu. Yurt dışı; ileride bilemem. Birinci amacım Galatasaray'da şampiyonluklara devam etmek" diyerek sözlerini tamamladı.
Avrupa'dan ilgi gördüğünü doğrulayan Buruk, Galatasaray'a olan bağlılığını net ifadelerle ortaya koydu.
"Başarılı oldukça, kazandıkça ilgilenen kulüp sayısı artıyor" diyen Buruk, "Bu ilgiyi size aktarabiliyorlar. Benim Galatasaray ile sözleşmem var, yanında gönül bağım var. Galatasaray bu kadar iyi giderken aklımdan 'Burada bırakayım, en yüksekte bırakayım, gideyim Avrupa'da çalışayım' geçmiyor. Onun yanında bunu kullanmak içimden gelmiyor. 'Beni çok istiyorlar ama burada kaldım'ı kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa'daki kulüplerle Galatasaray'ı kıyaslayan Buruk, "Avrupa'da Galatasaray seviyesinde çok takım yok. İtalya'da kaç takım Galatasaray seviyesinde? Premier Lig farklı bir lig, bütçeler, yapı… Diğer liglere bakınca Galatasaray seviyesinde takım çok az" dedi.
Galatasaray altyapısından yetiştiğini hatırlatan Buruk, "Buradaki atmosferi, tutkuyu… Galatasaray altyapısından yetiştim ben. Burada yaşadıklarımı duygusal olarak hiçbir yerde bulamam, bulamayacağım da. Galatasaray'ın başarılarıyla bunu devam ettirmek, Avrupa'da başarıyı yakalamak. En büyük hedefim bu. Yurt dışı; ileride bilemem. Birinci amacım Galatasaray'da şampiyonluklara devam etmek" diyerek sözlerini tamamladı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....