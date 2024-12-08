Okan Buruk: "Onlar şimdi mutlu olsun"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk: 'Onlar şimdi mutlu olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 18:41
Son güncelleme 08 Aralık 2024 19:29
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti." dedi.

"HERKES ÇOK MUTLU OLSUN"

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun." diye konuştu.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Galibiyete sevinmediklerini söyleyen Buruk, "Galibiyete sevinmedik. Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişiler hesap vermeli! Kusura bakmayın. Hepinize saygı duyuyorum ama soru almayacağım. Futbol adına konuşacak bir şey yok. Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti maç." şeklinde konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery