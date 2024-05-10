Okan Buruk: "Meşaleyi Karagümrük'te yakacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımı motive edici konuşmalar yapmaya özen gösteriyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Meşaleyi Karagümrük'te yakacağız'
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10 Mayıs 2024 07:56
Son güncelleme 10 Mayıs 2024 08:07
Süper Lig'de Pazar günü Karagümrük'le kozlarını paylaşacak lider Galatasaray, kritik maça kilitlendi. Karagümrük sonrası dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılar, önce Gümrük engelini aşacak.

"MEŞALEYİ GÜMRÜK'TE YAKACAĞIZ"

Düşmeme mücadelesi veren rakipleri karşısında çok dikkatli olmaları gerektiğini altını çizen teknik direktör Okan Buruk, "Şampiyonluk için geri sayımdayız. Sonuçlar ne olursa olsun konsantrasyonumuz Karagümrük maçında olmalı. Şampiyonluk meşalesini Karagümrük'te yakacağız. Derbide de şampiyonluğu kutlayacağız" diye takımını motive ediyor.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Torreira, Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Oliveira ve Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular Pazar günkü Karagümrük maçında sarı kart görmesi durumunda 37. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe'yle oynanacak dev derbide cezalı duruma düşecek.



 
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