Okan Buruk: 'Kazanan takım olmak gurur verici'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor finalinin ardından konuştu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Okan Buruk, "Çok mutluyuz. Kupa da bizim için önemliydi. İki takımı ve seyircileri tebrik etmek gerekiyor. Bu atmosferde oyuncular da kupaya daha çok odaklandı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi. Onları tebrik ediyorum. Maçın geneline bakınca önemli bir üstünlük kurduk. Önemli bir gece bizim için. Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu." ifadeleri kullanıldı.
"ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK"
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda gruptan fair-play kuralı ile çıktığı ve Konyaspor maçındaki futbolculara 0-0 işareti yapması hatırlatılan Okan Buruk, İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik. Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk. Oralardan, 0-0'lık maç, orada da çok üstün oynamıştık. Öbür maçın berabere bitmesi, bizim maçta da bu kuralı biliyorduk. Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı. Bu stratejik bir şey." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE DEPLASMANI..."
Başarılı teknik adam sözlerine, "Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk. Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar." diye devam etti.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Okan Buruk, şampiyonluk için, "Pazar günü oynayacağız. Oynamadan kazanamıyorsunuz. İlk amacımız pazar günü şampiyon olmak."
OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA
Okan Buruk, daha sonra basın mensuplarına, "Özellikle başroldeki oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta iki kupa kazanma şansımız vardı. Birincisini kazandık, şimdi hedefimiz pazar günü şampiyonluğumuzu ilan etmek." diye konuştu.
Osimhen'in geleceği ile ilgili soru yöneltilen başarılı teknik adam, "Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Osimhen, burada inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Sadece saha içinde değil, saha dışında takıma katkılarıyla, ruhuyla, arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Tabii ki hepimiz onun kalmasını istiyoruz." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi.
Buruk, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor'u 3-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İki takım için de önemli bir final maçı oynandığını aktaran Buruk, "Kupa finalini hak etmiş iki takım vardı. İki takım taraftarının oluşturduğu ortam, Gaziantep şehrinin bu maça verdiği değerle çok güzel bir final oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz ama Trabzonspor da aynı emeği verdi. Onları da verdiği emekten dolayı tebrik ediyorum. Onlar da finalde ellerinden geleni yaptı. İki devrenin de başında goller bulduk. Bunlar bizi rahatlattı. İstediğimizin karşılığını aldık. Oyuncularıma, maçı önemseyip odaklandıkları için teşekkür ediyorum. Hafta sonu için bize moral oldu. Şampiyonluk yolunda da hafta sonu Kayserispor maçında şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz." diye konuştu.
"HEDEFİM 4. VE 5. ŞAMPİYONLUK"
Geçen sezonki şampiyonluk sonrası hedeflerinin 5. yıldız olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Buruk, "Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok fazla maç oynadık. İki kupa kazanma şansımız var. Avrupa kupasında başarılı olamadığımız için üzgünüz. Beşinci yıldız çok önemliydi. Buna çok yakınız. Hafta sonu almak istiyoruz. Benim hedefim bir sonraki sezon da şampiyonluğu devam ettirmek. Başkanımız ve yöneticilerimiz bizimle birlikte büyük emek veriyor. Çok önemli yatırım yapıyorlar. Önemli bir kadro kurdular. Bu kadroyla saha içinde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz üst üste 4 ve 5. şampiyonlukları alabilmek. En büyük hedefim Galatasaray teknik direktörü olarak daha çok kupa kazanıp taraftarımızı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.
"ARTIK TRANSFERLERE KİMSE ŞAŞIRMIYOR"
Tecrübeli teknik adam, son 3 sezonda Galatasaray'ın geliştiğini belirterek, "Yatırımlar yapıldı, ekonomik olarak büyüdük, başarılar kazandık. Artık kimse Galatasaray'ın aldığı oyuncuya şaşırmıyor. Galatasaray her oyuncuyu alma durumuna geldi. Taraftarımızın büyük desteği var. Son 3 sezonda Galatasaray'ın seyirci sayısını da artırdık. Bu rüzgar arkamızdayken devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"SİSTEMİ OTURTMAK GEREKİYOR"
Anadolu kulüplerinin ekonomik olarak büyük takımlarla mücadele edemediği yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Küçük bütçelerle de doğru iş yapabiliyor. Türkiye'deki kulüplerin yapısı oturtulmadığından, sistem günlük işlediğinden ve ileriye doğru yatırım yapılmadığı için kulüpler açısından aylakta kalmak zorlaşıyor. Avrupa'yla kıyaslayınca çok fazla harcama yapılıyor. Sistemi oturtmak gerekiyor kulüplerin yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
"TRABZONSPOR'A SAYGI DUYUYORUM"
Okan Buruk, Trabzonspor takımının kupa seremonisine çıkmamasını anlayışla karşıladığını vurgulayarak, "Trabzonspor'un duruşuna saygı duyuyorum. Bizimle alakalı olmadığını söylediler. Demek ki düşündükleri ve tepki gösterdikleri bir şey var. Biz çıkıp kupayı kutladık. Sezon başında Beşiktaş maçından sonra çıkıp rakibimizi tebrik ettik. Bazen kaybeden takımın orada olması zor oluyor. Trabzonspor'un farklı bir duruşu var. Ona da saygı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Okan Buruk, "Çok mutluyuz. Kupa da bizim için önemliydi. İki takımı ve seyircileri tebrik etmek gerekiyor. Bu atmosferde oyuncular da kupaya daha çok odaklandı. Biz kazandık ama Trabzonspor da büyük emek verdi. Onları tebrik ediyorum. Maçın geneline bakınca önemli bir üstünlük kurduk. Önemli bir gece bizim için. Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici. Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu." ifadeleri kullanıldı.
"ÇOK İSTEDİK VE KAZANDIK"
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda gruptan fair-play kuralı ile çıktığı ve Konyaspor maçındaki futbolculara 0-0 işareti yapması hatırlatılan Okan Buruk, İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik. Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk. Oralardan, 0-0'lık maç, orada da çok üstün oynamıştık. Öbür maçın berabere bitmesi, bizim maçta da bu kuralı biliyorduk. Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı. Bu stratejik bir şey." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE DEPLASMANI..."
Başarılı teknik adam sözlerine, "Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk. Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar." diye devam etti.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Okan Buruk, şampiyonluk için, "Pazar günü oynayacağız. Oynamadan kazanamıyorsunuz. İlk amacımız pazar günü şampiyon olmak."
OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA
Okan Buruk, daha sonra basın mensuplarına, "Özellikle başroldeki oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta iki kupa kazanma şansımız vardı. Birincisini kazandık, şimdi hedefimiz pazar günü şampiyonluğumuzu ilan etmek." diye konuştu.
Osimhen'in geleceği ile ilgili soru yöneltilen başarılı teknik adam, "Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Osimhen, burada inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Sadece saha içinde değil, saha dışında takıma katkılarıyla, ruhuyla, arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Tabii ki hepimiz onun kalmasını istiyoruz." dedi.
BASIN TOPLANTISI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldukları için mutluluk duyduklarını söyledi.
Buruk, Gaziantep Stadı'nda Trabzonspor'u 3-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İki takım için de önemli bir final maçı oynandığını aktaran Buruk, "Kupa finalini hak etmiş iki takım vardı. İki takım taraftarının oluşturduğu ortam, Gaziantep şehrinin bu maça verdiği değerle çok güzel bir final oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz ama Trabzonspor da aynı emeği verdi. Onları da verdiği emekten dolayı tebrik ediyorum. Onlar da finalde ellerinden geleni yaptı. İki devrenin de başında goller bulduk. Bunlar bizi rahatlattı. İstediğimizin karşılığını aldık. Oyuncularıma, maçı önemseyip odaklandıkları için teşekkür ediyorum. Hafta sonu için bize moral oldu. Şampiyonluk yolunda da hafta sonu Kayserispor maçında şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz." diye konuştu.
"HEDEFİM 4. VE 5. ŞAMPİYONLUK"
Geçen sezonki şampiyonluk sonrası hedeflerinin 5. yıldız olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Buruk, "Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok fazla maç oynadık. İki kupa kazanma şansımız var. Avrupa kupasında başarılı olamadığımız için üzgünüz. Beşinci yıldız çok önemliydi. Buna çok yakınız. Hafta sonu almak istiyoruz. Benim hedefim bir sonraki sezon da şampiyonluğu devam ettirmek. Başkanımız ve yöneticilerimiz bizimle birlikte büyük emek veriyor. Çok önemli yatırım yapıyorlar. Önemli bir kadro kurdular. Bu kadroyla saha içinde gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz üst üste 4 ve 5. şampiyonlukları alabilmek. En büyük hedefim Galatasaray teknik direktörü olarak daha çok kupa kazanıp taraftarımızı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.
"ARTIK TRANSFERLERE KİMSE ŞAŞIRMIYOR"
Tecrübeli teknik adam, son 3 sezonda Galatasaray'ın geliştiğini belirterek, "Yatırımlar yapıldı, ekonomik olarak büyüdük, başarılar kazandık. Artık kimse Galatasaray'ın aldığı oyuncuya şaşırmıyor. Galatasaray her oyuncuyu alma durumuna geldi. Taraftarımızın büyük desteği var. Son 3 sezonda Galatasaray'ın seyirci sayısını da artırdık. Bu rüzgar arkamızdayken devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"SİSTEMİ OTURTMAK GEREKİYOR"
Anadolu kulüplerinin ekonomik olarak büyük takımlarla mücadele edemediği yönündeki eleştirileri doğru bulmadığını vurgulayan Okan Buruk, "Küçük bütçelerle de doğru iş yapabiliyor. Türkiye'deki kulüplerin yapısı oturtulmadığından, sistem günlük işlediğinden ve ileriye doğru yatırım yapılmadığı için kulüpler açısından aylakta kalmak zorlaşıyor. Avrupa'yla kıyaslayınca çok fazla harcama yapılıyor. Sistemi oturtmak gerekiyor kulüplerin yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek gerekiyor" ifadelerinde bulundu.
"TRABZONSPOR'A SAYGI DUYUYORUM"
Okan Buruk, Trabzonspor takımının kupa seremonisine çıkmamasını anlayışla karşıladığını vurgulayarak, "Trabzonspor'un duruşuna saygı duyuyorum. Bizimle alakalı olmadığını söylediler. Demek ki düşündükleri ve tepki gösterdikleri bir şey var. Biz çıkıp kupayı kutladık. Sezon başında Beşiktaş maçından sonra çıkıp rakibimizi tebrik ettik. Bazen kaybeden takımın orada olması zor oluyor. Trabzonspor'un farklı bir duruşu var. Ona da saygı duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.