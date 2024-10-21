Okan Buruk: "İşimizi şansa bırakmayalım"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg maçı öncesi öğrencileriyle konuştu ve uyarıda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'İşimizi şansa bırakmayalım'
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21 Ekim 2024 09:14
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'da hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki şampiyonluk çok önemli. Avrupa'da da tekrar Galatasaray kupa kazanmalı. 2000 yılında Galatasaray iki tane kupa kazandı. Hedef yeniden Galatasaray'ın kupa kazanması. Bu yolda daha iyi işler yapmmaız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye ve AVrupa Ligi bizim için iki önemli hedef. Doğum günü hedefi olarak ilk başta bu maçı istedim. Devamında hem ligde hem Avrupa'daki başarılar. İyi bir takımız. Her sene yeni oyuncular katılıyor. Bu bir süre, giderek alışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı teknik adam, Elfsborg maçıyla ilgili pazar günü de öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Avrupa'da başarılı olmak istiyorsak kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. Galatasaray gibi bir kulübün işini şansa bırakmaması ve rakibin kim olduğuna bakmadan aynı ciddiyetle yoluna devam etmesi gerekiyor." sözlerini kullandı.

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