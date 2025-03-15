Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!

Galatasaray'a 2022 yılında imza atan ve ligde iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Antalyaspor maçıyla birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Başarılı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte 2022 yılından bu yana ligdeki 83. galibiyetini aldı. Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.
2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar;
83-Okan Buruk
70- Pep Guardiola
70-Simeone Inzaghi
70-Carlo Ancelotti
Başarılı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte 2022 yılından bu yana ligdeki 83. galibiyetini aldı. Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.
2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar;
83-Okan Buruk
70- Pep Guardiola
70-Simeone Inzaghi
70-Carlo Ancelotti