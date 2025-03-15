Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Guardiola ve Ancelotti'yi solladı!
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15 Mart 2025 00:46
Galatasaray'a 2022 yılında imza atan ve ligde iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Antalyaspor maçıyla birlikte önemli bir başarı daha yakaladı.

Başarılı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte 2022 yılından bu yana ligdeki 83. galibiyetini aldı. Okan Buruk, bu istatistiğiyle önemli isimleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, 2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar listesinde en üst sırada yer alıyor.

2022/23 sezonundan bu yana Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla galibiyet alan teknik adamlar;

83-Okan Buruk
70- Pep Guardiola
70-Simeone Inzaghi
70-Carlo Ancelotti



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