Okan Buruk eksiklere rağmen yine sürpriz peşinde

Kadıköy'de yalnızca bir kez kaybeden Okan Buruk, Osimhen ve Lemina'nın durumuna göre derbide sürpriz bir diziliş hazırlıyor.

Kadıköy'de bileği bükülmeyen, Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 kez mağlup olan Okan Buruk daha önce yaptığı gibi tüm eksiklere rağmen yine sahadan zaferle ayrılmanın formüllerini arıyor.
 
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. 
 
Osimhen ve Lemina hazır hale getirilmeye çalışılırken sağ ve sol bekteki sıkıntı devam ediyor. Kaan ve Jakobs iyileşmezse sola Kazımcan sağa Barış Alper monte edilecek.
 
Bu durumda kanat rotasyonunda sadece Sane kalacağı için Teknik Direktör Okan Buruk'un alışılmışın dışında bir diziliş kullanabileceği öğrenildi.
 
SÜRPRİZLERİ SEVİYOR
 
Aslında Buruk sarı-lacivertli takıma karşı sürpriz yapmayı seviyor. 
 
İlk sezonunda Torreira - Icardi'yı kulübede oturtup orta sahada Berkan, forvette Barış Alper'i oynatmış Kanarya'yı 3-0 yenmişti. 2023'te de Kadıköy'de Barış sol bekteydi, 0-0 ile yine kaybetmedi.
 
Geçen yıl Yunus Akgün'ün parladığı mücadeleyi 3-1 kazanırken, Vincic'in yönettiği derbide ilk kez 11'de şans bulan Lemina yıldızlaşmıştı. 
 
Galatasaray taraftarı, 1 Aralık'taki derbi için de Okan Buruk'a güveniyor.
