Galatasaray'da futbolcu olarak sayısız zaferler yaşayan, Avrupa'da kupalar kaldıran Okan Buruk, şimdi de teknik direktör olarak elde ettiği başarının keyfini çıkarıyor. Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası kazanan, ardından Başakşehir'le lig şampiyonu olan Buruk, bu kez de Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak üçüncü büyük kupasını kaldırdı.
AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA
49 yaşındaki çalıştırıcı bu başarıya ulaşırken, puan ortalamasıyla Avrupa'nın da en iyileri arasına adını yazdırdı. 34 maçta 2.41 puan ortalaması tutturan Okan Buruk, Avrupa'nın en iyi 50 yaş altı teknik direktörleri arasında ikinci sırada yer aldı.
OKAN BURUK'U GEÇEN TEK İSİM CONCEIÇAO
50 yaş altı hocalar arasında Buruk'u geçen tek isim, 2.48'lik puan ortalamasıyla Porto'nun 48 yaşındaki teknik adamı Sergio Conceiçao oldu.
EN BÜYÜK HAYALİ AVRUPA KUPASI
Sarı-Kırmızılı kulüple zamlı yeni mukavele imzalamaya hazırlanan Okan hocanın artık en büyük hayali, Avrupa kupası. Futbolculuğu döneminde yaşadığı zaferlere, teknik direktör olarak da ulaşmak isteyen Buruk, yaz döneminde tatili kısa tutup, tüm mesaisini Florya'da harcamayı düşünüyor.
GÖZÜ YENİ TRANSFERLERDE
Ekibiyle birlikte geniş çaplı bir sezon planı hazırlayacak olan Buruk, gündemdeki transferlerin bir an önce takıma katılmasını ve Şampiyonlar Ligi elemelerini atlatmayı hedefliyor.
AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA
49 yaşındaki çalıştırıcı bu başarıya ulaşırken, puan ortalamasıyla Avrupa'nın da en iyileri arasına adını yazdırdı. 34 maçta 2.41 puan ortalaması tutturan Okan Buruk, Avrupa'nın en iyi 50 yaş altı teknik direktörleri arasında ikinci sırada yer aldı.
OKAN BURUK'U GEÇEN TEK İSİM CONCEIÇAO
50 yaş altı hocalar arasında Buruk'u geçen tek isim, 2.48'lik puan ortalamasıyla Porto'nun 48 yaşındaki teknik adamı Sergio Conceiçao oldu.
EN BÜYÜK HAYALİ AVRUPA KUPASI
Sarı-Kırmızılı kulüple zamlı yeni mukavele imzalamaya hazırlanan Okan hocanın artık en büyük hayali, Avrupa kupası. Futbolculuğu döneminde yaşadığı zaferlere, teknik direktör olarak da ulaşmak isteyen Buruk, yaz döneminde tatili kısa tutup, tüm mesaisini Florya'da harcamayı düşünüyor.
GÖZÜ YENİ TRANSFERLERDE
Ekibiyle birlikte geniş çaplı bir sezon planı hazırlayacak olan Buruk, gündemdeki transferlerin bir an önce takıma katılmasını ve Şampiyonlar Ligi elemelerini atlatmayı hedefliyor.