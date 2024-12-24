Okan Buruk: "Avrupa için transfer yapın"

UEFA Avrupa Ligi'nde gözünü zirveye diken Okan Buruk takıma seviye atlatacak takviye istiyor. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk: 'Avrupa için transfer yapın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 10:43
Son güncelleme 24 Aralık 2024 11:13
Şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takacağından emin olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.

Süper Lig'de 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan, adım adım 5. yıldıza ilerleyen Galatasaray'da artık tüm hesaplar UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için yapılıyor.

Deneyimli çalıştırıcı, "Alacağımız oyuncu bize Avrupa için güç katmalı" diyerek çıtayı en yükseğe koydu.

Dinamo Kiev'i yenmesi halinde büyük ölçüde ilk 81 garantileyecek, en kötü ihtimalle yoluna playofftan devam edecek sarı-kırmızılılarda transferde de bu hedef doğrultusunda hareket ediliyor.

BEKLENTİSİNİ DİLE GETİRDİ

Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor galibiyetinin ardından, "Hayalim Galatasaray'ın bir kez daha Avrupa kupası kazanması" diyerek amacını net bir şekilde ortaya koydu.

Buruk'un yöneticilerle yaptığı görüşmede de aynı düşüncelerini dile getirdiği, transferin de bu mantaliteye göre şekillenmesini istediği öğrenildi.

YÖNETİM ÇITAYI YÜKSELTTİ

Okan Buruk'un, "Süper Lig şampiyonluğu için bu kadro bana yeterli. Ancak Avrupa'da kupa konusunda kaliteli isimlere yönelmeliyiz. Alacağımız oyuncu bize seviye, güç katmalı" dediği öğrenildi. Yönetimin de Okan Buruk'un bu beklentisi karşısında çıtayı yükselttiği gelen haberler arasında.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery