Okan Buruk: 'Avrupa için transfer yapın'

Şampiyonluk ipini göğüsleyip 5. yıldızı takacağından emin olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimden transfer istedi.
Süper Lig'de 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan, adım adım 5. yıldıza ilerleyen Galatasaray'da artık tüm hesaplar UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için yapılıyor.
Deneyimli çalıştırıcı, "Alacağımız oyuncu bize Avrupa için güç katmalı" diyerek çıtayı en yükseğe koydu.
Dinamo Kiev'i yenmesi halinde büyük ölçüde ilk 81 garantileyecek, en kötü ihtimalle yoluna playofftan devam edecek sarı-kırmızılılarda transferde de bu hedef doğrultusunda hareket ediliyor.
BEKLENTİSİNİ DİLE GETİRDİ
Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor galibiyetinin ardından, "Hayalim Galatasaray'ın bir kez daha Avrupa kupası kazanması" diyerek amacını net bir şekilde ortaya koydu.
Buruk'un yöneticilerle yaptığı görüşmede de aynı düşüncelerini dile getirdiği, transferin de bu mantaliteye göre şekillenmesini istediği öğrenildi.
YÖNETİM ÇITAYI YÜKSELTTİ
Okan Buruk'un, "Süper Lig şampiyonluğu için bu kadro bana yeterli. Ancak Avrupa'da kupa konusunda kaliteli isimlere yönelmeliyiz. Alacağımız oyuncu bize seviye, güç katmalı" dediği öğrenildi. Yönetimin de Okan Buruk'un bu beklentisi karşısında çıtayı yükselttiği gelen haberler arasında.
Süper Lig'de 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan, adım adım 5. yıldıza ilerleyen Galatasaray'da artık tüm hesaplar UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için yapılıyor.
Deneyimli çalıştırıcı, "Alacağımız oyuncu bize Avrupa için güç katmalı" diyerek çıtayı en yükseğe koydu.
Dinamo Kiev'i yenmesi halinde büyük ölçüde ilk 81 garantileyecek, en kötü ihtimalle yoluna playofftan devam edecek sarı-kırmızılılarda transferde de bu hedef doğrultusunda hareket ediliyor.
BEKLENTİSİNİ DİLE GETİRDİ
Teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor galibiyetinin ardından, "Hayalim Galatasaray'ın bir kez daha Avrupa kupası kazanması" diyerek amacını net bir şekilde ortaya koydu.
Buruk'un yöneticilerle yaptığı görüşmede de aynı düşüncelerini dile getirdiği, transferin de bu mantaliteye göre şekillenmesini istediği öğrenildi.
YÖNETİM ÇITAYI YÜKSELTTİ
Okan Buruk'un, "Süper Lig şampiyonluğu için bu kadro bana yeterli. Ancak Avrupa'da kupa konusunda kaliteli isimlere yönelmeliyiz. Alacağımız oyuncu bize seviye, güç katmalı" dediği öğrenildi. Yönetimin de Okan Buruk'un bu beklentisi karşısında çıtayı yükselttiği gelen haberler arasında.