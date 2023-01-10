OGM Ormanspor'un konuğu Castors Braine

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off turu ikinci maçında OGM Ormanspor, 11 Ocak Çarşamba günü sahasında Belçika ekibi Castors Braine'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor'un konuğu Castors Braine
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10 Ocak 2023 16:33
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off turu ikinci maçında OGM Ormanspor, 11 Ocak Çarşamba günü sahasında Belçika ekibi Castors Braine ile karşılaşacak.

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

İlk karşılaşmayı Belçika'da 90-62 kaybeden OGM Ormanspor, tur şansını oldukça zora soktu. Başkent ekibinin, rakibini eleyerek tur atlaması için maçı en az 29 sayı farkla kazanması gerekiyor.

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