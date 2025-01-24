Odsonne Edouard: 'Amerika'ya gitmem'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın Leicester City'ye kiraladığı 27 yaşındaki santrfor kariyeriyle ilgili kararını verdi.



İngiliz basınının haberine göre Fransız golcü Odsonne Edouard, MLS ekiplerinden Atlanta United'ın teklifini geri çevirdi.



18 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER



Geçtiğimiz hafta Fransız futbolcu için 18 milyon euro bir teklif sunan Atlanta United, bu transferde istediği sonucu alamadı.



İNGİLTERE'DE KALMAK İSTEDİ



Edouard, kariyerine İngiltere'de devam etmeyi tercih etti.







